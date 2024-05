Giornata mondiale della libertà di stampa, Lonfernini: "Va difesa con determinazione e impegno"

Oggi 3 Maggio 2024 ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa per promuovere e ricordare l'importanza di un'informazione libera e indipendente nel mondo.

Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Questa giornata offre l'opportunità di riflettere sullo stato della libertà di stampa nel mondo e di difendere i principi fondamentali della libertà di espressione. La libertà di stampa è essenziale per una società democratica come la nostra, in quanto aiuta a promuovere la trasparenza, la responsabilità e il dibattito pubblico. Dobbiamo difenderla con determinazione e impegno, garantendo che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza timori né interferenze. Solo attraverso una stampa libera e indipendente possiamo preservare e rafforzare le nostre democrazie per le generazioni future”

