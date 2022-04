22 APRILE Giornata Mondiale della Terra: Reggini aderisce a #Project 1Hour, la più ampia campagna sul clima nella storia del Gruppo Volkswagen

Giornata Mondiale della Terra: Reggini aderisce a #Project 1Hour, la più ampia campagna sul clima nella storia del Gruppo Volkswagen.

la Concessionaria Reggini per il secondo anno aderisce a #Project 1Hour, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Volkswagen in occasione della Giornata della Terra. Oggi, infatti, venerdì 22 aprile, ricorre in tutto il mondo la Earth Day, una celebrazione nata per sensibilizzare l’umanità sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale con processi naturali, tecnologia verde e tecniche innovative, ma anche di rimediare ai danni già fatti. “Per la Giornata Mondiale della Terra,. – dichiara Maria Reggini - Tutti i nostri collaboratori interromperanno l’attività lavorativa per un'ora, dedicandola a conoscere meglio il tema della protezione del clima. Noi tutti siamo pronti a fare la nostra parte ed in quest’ottica, recentemente, abbiamo aderito, al progetto pluriennale “il Bosco che verrà: una classe un bosco”, il progetto delle scuole medie di San Marino contro i cambiamenti climatici che prevede la piantumazione di circa 700 piante su un’area di circa 4.000 mq”. Salvare la Terra è una necessità e in questa direzione il Gruppo di Wolfsburg si è dato l’obiettivo Carbon Neutral a livello globale per tutti i suoi brand e in tutto il mondo entro il 2050. In quest’ottica la giornata di oggi è un'iniziativa unica, uno "scambio di opinioni" con relativo hashtag #Project1Hour che attraversa l’intero pianeta, coinvolgendo 660.000 collaboratori. “E’ importante prendere coscienza sui temi del cambiamento climatico e sviluppare idee che possano contribuire, tanto in ambito privato quanto in ambito professionale al futuro nostro e delle prossime generazioni – aggiunge Filippo Reggini – con questo intento ci stiamo organizzando per dar vita ad una giornata “ecologica” di sensibilizzazione che coinvolga tutta l’azienda e le loro famiglie.”

Cs Reggini

I più letti della settimana: