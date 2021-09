Giornata mondiale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari

Il 29 settembre 2021 si celebra la Giornata Mondiale di Consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari (International Day of Awareness for Food losses and waste). Questa Giornata venne celebrata per la prima volta il 29 settembre 2020 dopo che, nel 2019, la Repubblica di San Marino e Andorra promossero una risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella quale proponevano di istituire una Giornata per la lotta allo spreco alimentare. La celebrazione di questa giornata internazionale rappresenta un invito all’azione per sensibilizzare il mondo intero, cittadini e istituzioni, sulla centralità della questione delle perdite e dello spreco di cibo e sulle sfide più rilevanti da affrontare per favorire un’economia sostenibile e circolare per il futuro del Pianeta. Si stima che ogni anno 1.6 miliardi di tonnellate di cibo prodotto e destinato alla consumazione umana vengano sprecate ogni anno, rappresentando un terzo del cibo prodotto destinato alla consumazione, causando importanti danni economici e ambientali. L’impegno contro gli sprechi alimentari deve essere una priorità globale; affrontare la perdita e lo spreco è fondamentale per aumentare l’efficienza nel modo in cui il nostro cibo viene prodotto, distribuito e consumato. La Giornata si tiene in un contesto in cui la fame e i cambiamenti climatici continuano ad avanzare, mentre la pandemia da COVID-19 minaccia ulteriormente la sicurezza alimentare e la nutrizione di milioni di persone. Al contempo, le perdite e gli sprechi alimentari aumentano a causa delle limitazioni ai movimenti delle persone e al trasporto merci dettate dalla pandemia. Tra le iniziative globali in programma, è previsto un evento celebrativo virtuale nella giornata del 30 settembre, organizzato dalle rispettive Missioni permanenti presso le Nazioni Unite di San Marino e Andorra, l'UNEP, la FAO e l'ITU, che stanno collaborando per riunire gli Stati membri, gli organismi delle Nazioni Unite e gli attori non statali in un evento virtuale con sede a New York che metterà in evidenza iniziative innovative per combattere la perdita e lo spreco di cibo, anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L’evento, dal titolo Innovating against food loss and waste - An International Day of Awareness of Food Loss and Waste and WSIS, comincerà alle ore 15:00 di giovedì 30 settembre e vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino a New York, Damiano Beleffi.

È possibile registrarsi per partecipare all’evento al seguente link: https://itu.zoom.us/webinar/register/3916298027325/WN_fZ5j1K14TJqUr4WhHEIzvg.

