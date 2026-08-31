Giornata mondiale Fair Play 2026 presente Hanna Wawrowska vice presidente Cifp

Si arricchisce il parterre della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Lunedì 7 settembre 2026 ore 21 a Serravalle, San Marino con la prestigiosa presenza di HANNA WAWROWSKA Avvocato, Giornalista polacca e Vice Presidente di International Fair Play Committee (CIFP), con Hanna il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) vanta una consolidata amicizia e stima reciproca coltivata nel tempo in occasione dei Congressi Europei di European Fair Play Movement (EFPM) di cui ha ricoperto il ruolo di Membro Executive Committee EFPM. Con l’Avvocato polacco si riconosce il suo costante impegno e il contributo alla promozione del Fair Play nello sport che nella sua Polonia ha contribuito notevolmente alla crescita dei sani principi e valori del Movimento Fair Play di cui presiede dal 2018 il Consiglio Fair Play del Comitato Olimpico polacco. Porterà ai presenti della Giornata Mondiale Fair Play il suo saluto e di quello del Comitato Internazionale Fair Play per voler “ continuare con ancora maggiore determinazione a promuovere i Valori del Fair Play in tutto il mondo.”

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP











