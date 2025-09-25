Giornata Mondiale Marittima: le Torri di San Marino illuminate di blu

Il Registro Navale della Repubblica di San Marino celebra oggi, 25 settembre, la Giornata Mondiale Marittima, promossa dall’IMO (International Maritime Organization), illuminando di blu le storiche Tre Torri di San Marino. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza del settore marittimo per il commercio globale, la sostenibilità ambientale e la sicurezza della navigazione. Il tema scelto per il 2025 dall’IMO sottolinea l’impegno dell’industria marittima per un futuro più sicuro, verde e inclusivo.

“San Marino, pur essendo uno Stato senza sbocco sul mare, partecipa attivamente alla comunità marittima internazionale. Con questa iniziativa, ci uniamo simbolicamente ai porti, ai fari e ai monumenti di tutto il mondo che oggi si tingono di blu per ricordare il ruolo vitale del mare per la nostra vita quotidiana” – ha dichiarato il Direttore del Registro Navale di San Marino, Gianluca Tucci.

L’illuminazione delle Torri sarà visibile per tutta la serata del 25 settembre, offrendo un suggestivo omaggio al mare da uno dei luoghi più iconici della Repubblica.

C.s. - San Marino Ship Register

