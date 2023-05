Giornata mondiale per la libertà di stampa, Autority, Consulta e assogiornalisti incontrano il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

Il Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’Informazione Teodoro Lonfernini ha incontrato questa mattina presso la sede della sua Segreteria i rappresentanti dell’Autorità Garante per l’Informazione, della Consulta per l’Informazione e delle associazioni dei giornalisti in occasione della Giornata internazionale per la Libertà della stampa. Il Segretario di Stato ha spiegato come l’incontro organizzato intenda dimostrare da parte delle istituzioni un momento per riconoscere l’impegno dei professionisti del settore e per dimostrare sensibilità verso i temi che la Giornata Internazionale per la Libertà di stampa pone quali prioritari. “Mi preme ricordare -ha detto il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini- che il nostro Paese celebra oggi questo importante appuntamento forte della recente approvazione di una nuova legge che disciplina il settore dell’informazione, dell’editoria e del giornalismo, approvata al termine di un percorso legislativo che ci ha visti impegnati con dedizione per un settore che tutti, nel Paese, ritengono particolarmente importante. Le difficoltà del nostro tempo -ha proseguito Lonfernini- ci dimostrano ogni giorno quanto importante sia informare in maniera seria, adeguata, professionale, onesta. Se questo si avvera allora l’informazione è un valore aggiunto per la società. La nostra legge tutela la libertà di stampa a beneficio dei cittadini e di chi il settore della stampa lo rappresenta. Rigetto -ha concluso il Segretario di Stato- nella maniera più assoluta chi intende far passare il messaggio che nel nostro Paese non venga rispettata la libertà di espressione della stampa, errori e comportamenti spiacevoli sicuramente si sono verificati ma, prontamente corretti non inficiano i valori che oggi celebriamo”. SEGRETERIA DI STATO LAVORO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS REPUBBLICA DI SAN MARINO Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm T +378 (0549) 885336 F +378 (0549) 882535 Sono poi intervenuti il Presidente dell’Autorità Garante per l’Informazione Francesco Bongarrà insieme al membro dell’Autorità Francesco De Luigi, il Presidente della Consulta per l’Informazione Roberto Chiesa insieme al membro Michele Giardi, Matteo Selleri, Presidente di USGI Unione Sammarinese Giornalisti e Elia Gorini, Presidente di Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.

Cs SdS Informazione