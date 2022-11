Giornata nazionale della colletta alimentare: in tutta Italia e a San Marino, sabato 26 novembre

Torna in tutta Italia e nella Repubblica di San Marino la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: sabato 26 novembre sarà possibile fare la spesa per aiutare le persone che vivono in povertà o in condizioni di bisogno. In oltre 13.000 supermercati, migliaia di volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che, nei giorni successivi, verranno distribuiti a più di 7.000 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, Caritas diocesane ecc.). La Colletta - giunta alla 26° edizione - assume ancor più importanza alla luce di un contesto internazionale segnato dal post pandemia e dagli effetti dello scoppio del conflitto Russo-Ucraino. Una situazione destinata a far lievitare dati già preoccupanti. La Repubblica di San Marino si unirà a questo grande gesto di carità, che quest’anno ha il Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, coinvolgendo centinaia di volontari provenienti dalle diverse associazioni laiche e cattoliche presenti sul territorio. Un movimento importante che riunisce persone di tutte le età e le estrazioni culturali difronte a questo enorme bisogno, che neppure la società più perfetta può risolvere. Ognuno di noi avverte un senso d’impotenza ma anche l’urgenza di mettersi a disposizione per aiutare chi ha bisogno, perché proprio in questa dimensione l’uomo si realizza interamente. Non a caso la frase che condensa l’esperienza della Colletta e l’attività del Banco Alimentare recita condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Un altro effetto positivo collegato alla Colletta è certamente rappresentato dai rapporti personali che si generano intorno ad essa e che contribuiscono in modo significativo a portare uno spiraglio di positività nell’ambito di vite segnate dalla fatica, non solo materiale ma soprattutto affettiva. Lo stesso Papa Francesco, nel messaggio diffuso in vista della VI Giornata Mondiale dei Poveri, ha affermato: “Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! [...] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.” Con queste parole invitiamo tutti a partecipare alla 26esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare., grazie alla quale il Banco Alimentare Emilia Romagna, che supporta la Colletta a San Marino, a fine giornata consegnerà direttamente alla Caritas sammarinese presso il centro San Michele di San Marino un primo quantitativo di alimenti, per poi proseguire nella fornitura lungo tutto l’anno. Sabato 26 novembre fai anche tu la spesa per chi ha bisogno.

Cs - Banco Alimentare