Giornata Nazionale sulla Sicurezza Stradale, la soddisfazione della Commissione per le Politiche Giovanili.

La Commissione per le Politiche Giovanili esprime la sua totale soddisfazione nel vedere che, l'ordine del giorno per l'istituzione della Giornata Nazionale sulla Sicurezza Stradale (23 maggio di ogni anno) sia stato firmato da tutti i gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale. Come Commissione abbiamo l'obiettivo e il dovere di diffondere, educare e sensibilizzare i giovani del nostro piccolo Stato anche su questo tema di fondamentale importanza per far sì che eventi, che purtroppo accadono sempre con troppa frequenza, si verifichino sempre meno. Adotteremo tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per proporre iniziative ed eventi, scolastici e non, per arrivare al cuore dei giovani sammarinesi. Ci teniamo a ribadire quello che è il nostro intento: sostenere, salvaguardare e promuovere i diritti di coloro che saranno il futuro del nostro paese. Commissione per le Politiche Giovanili - San Marino

c.s. Commissione per le Politiche Giovanili

