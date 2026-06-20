TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Giornata storica per la Società Unione Mutuo Soccorso

20 giu 2026
Giornata storica per la Società Unione Mutuo Soccorso

Giovedì 18 giugno la Società Unione Mutuo Soccorso ha vissuto una giornata particolarmente significativa nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della propria fondazione, un traguardo che testimonia un secolo e mezzo di impegno sociale, culturale e civile al servizio della comunità sammarinese. In mattinata, nel corso di un’udienza ufficiale, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva sono stati presentati il volume dedicato alla storia della SUMS, la medaglia e il francobollo commemorativi realizzati per il 150° anniversario, testimonianze concrete del percorso storico e istituzionale della Società. Alle 18, al Teatro Titano, si è svolta la presentazione pubblica delle tre iniziative, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe. La serata è stata moderata dal Presidente onorario Marino Albani, che negli ultimi due anni ha coordinato l’intero progetto e che ha definito il percorso che ha portato alla realizzazione delle iniziative il frutto dell’«intelligenza umana», nata dall’impegno condiviso di studiosi, professionisti e volontari. Ad aprire l’incontro è stato il Presidente Marino Rossi, che ha sottolineato il valore delle celebrazioni per il 150° anniversario e la rilevanza della Società Unione Mutuo Soccorso nella storia della Repubblica di San Marino. La medaglia commemorativa, ispirata al punzone del maestro del Simbolismo Adolfo Wildt, è stata illustrata dal dottor Roberto Ganganelli, esperto di medaglistica e conservatore del Museo della Filatelia e della Moneta, che ne ha evidenziato il significato e la reinterpretazione in chiave contemporanea. Il francobollo celebrativo è stato presentato da Gian Luca Amici, Direttore Generale di Poste San Marino, che ha ripercorso le emissioni filateliche dedicate alla SUMS dal 1923 a oggi, evidenziandone il valore storico e documentale. Particolare attenzione è stata dedicata al volume storico, frutto dell’attività di ricerca e di ordinamento archivistico svolta dall’autrice Giuseppina Cervellini. L’opera restituisce in forma organica e documentata la storia della Società e rappresenta un importante contributo alla conservazione e alla valorizzazione della memoria collettiva sammarinese. Le tre iniziative costituiscono un lascito significativo delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla fondazione della SUMS, confermando il ruolo che la Società continua a svolgere nella promozione dei valori di solidarietà, mutualità e partecipazione che ne hanno ispirato la nascita nel 1876. Una giornata che ha saputo unire memoria, identità e cultura, rafforzando il legame tra la Società Unione Mutuo Soccorso, la Repubblica di San Marino e centocinquant’anni di storia condivisa.

C.s. - Ufficio Stampa SUMS




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa