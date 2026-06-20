Giornata storica per la Società Unione Mutuo Soccorso

Giovedì 18 giugno la Società Unione Mutuo Soccorso ha vissuto una giornata particolarmente significativa nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della propria fondazione, un traguardo che testimonia un secolo e mezzo di impegno sociale, culturale e civile al servizio della comunità sammarinese. In mattinata, nel corso di un’udienza ufficiale, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva sono stati presentati il volume dedicato alla storia della SUMS, la medaglia e il francobollo commemorativi realizzati per il 150° anniversario, testimonianze concrete del percorso storico e istituzionale della Società. Alle 18, al Teatro Titano, si è svolta la presentazione pubblica delle tre iniziative, alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe. La serata è stata moderata dal Presidente onorario Marino Albani, che negli ultimi due anni ha coordinato l’intero progetto e che ha definito il percorso che ha portato alla realizzazione delle iniziative il frutto dell’«intelligenza umana», nata dall’impegno condiviso di studiosi, professionisti e volontari. Ad aprire l’incontro è stato il Presidente Marino Rossi, che ha sottolineato il valore delle celebrazioni per il 150° anniversario e la rilevanza della Società Unione Mutuo Soccorso nella storia della Repubblica di San Marino. La medaglia commemorativa, ispirata al punzone del maestro del Simbolismo Adolfo Wildt, è stata illustrata dal dottor Roberto Ganganelli, esperto di medaglistica e conservatore del Museo della Filatelia e della Moneta, che ne ha evidenziato il significato e la reinterpretazione in chiave contemporanea. Il francobollo celebrativo è stato presentato da Gian Luca Amici, Direttore Generale di Poste San Marino, che ha ripercorso le emissioni filateliche dedicate alla SUMS dal 1923 a oggi, evidenziandone il valore storico e documentale. Particolare attenzione è stata dedicata al volume storico, frutto dell’attività di ricerca e di ordinamento archivistico svolta dall’autrice Giuseppina Cervellini. L’opera restituisce in forma organica e documentata la storia della Società e rappresenta un importante contributo alla conservazione e alla valorizzazione della memoria collettiva sammarinese. Le tre iniziative costituiscono un lascito significativo delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla fondazione della SUMS, confermando il ruolo che la Società continua a svolgere nella promozione dei valori di solidarietà, mutualità e partecipazione che ne hanno ispirato la nascita nel 1876. Una giornata che ha saputo unire memoria, identità e cultura, rafforzando il legame tra la Società Unione Mutuo Soccorso, la Repubblica di San Marino e centocinquant’anni di storia condivisa.

C.s. - Ufficio Stampa SUMS







