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Giornata Wellness per la Scuola Superiore di San Marino

29 mag 2026
Giornata Wellness per la Scuola Superiore di San Marino

Nell’ottica di sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno stile di vita equilibrato attraverso attività laboratoriali educative e sportive, la Scuola Superiore organizza il primo “Wellness Day”, dedicato alle classi quarte, che si svolgerà nella mattinata lunedì 1 giugno nel centro storico di San Marino. L’iniziativa, nata dagli insegnanti di educazione motoria, vedrà gli studenti avvicendarsi, nel corso della mattinata, presso quattro differenti postazioni: Campo Bruno Reffi, Nuovo Pattinaggio, Orti Borghesi e Nido del Falco. Le ragazze e i ragazzi potranno prendere parte ad attività di yoga, pilates dinamico, circuito funzionale a corpo libero e a stazioni condotte da istruttori qualificati. Al termine dei vari workshop tutti i partecipanti si ritroveranno presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di San Marino “L. Ferroni” per un momento di confronto conclusivo sui principali temi legati al benessere psicofisico quali sport, nutrizione e corretti stili di vita. La Scuola Superiore ringrazia le Segreterie di Stato per l’Istruzione e la Cultura e Territorio e Ambiente per il supporto fornito all’organizzazione di questa attività.

c.s.  Scuola Superiore di San Marino




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