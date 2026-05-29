Giornata Wellness per la Scuola Superiore di San Marino

Nell’ottica di sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno stile di vita equilibrato attraverso attività laboratoriali educative e sportive, la Scuola Superiore organizza il primo “Wellness Day”, dedicato alle classi quarte, che si svolgerà nella mattinata lunedì 1 giugno nel centro storico di San Marino. L’iniziativa, nata dagli insegnanti di educazione motoria, vedrà gli studenti avvicendarsi, nel corso della mattinata, presso quattro differenti postazioni: Campo Bruno Reffi, Nuovo Pattinaggio, Orti Borghesi e Nido del Falco. Le ragazze e i ragazzi potranno prendere parte ad attività di yoga, pilates dinamico, circuito funzionale a corpo libero e a stazioni condotte da istruttori qualificati. Al termine dei vari workshop tutti i partecipanti si ritroveranno presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di San Marino “L. Ferroni” per un momento di confronto conclusivo sui principali temi legati al benessere psicofisico quali sport, nutrizione e corretti stili di vita. La Scuola Superiore ringrazia le Segreterie di Stato per l’Istruzione e la Cultura e Territorio e Ambiente per il supporto fornito all’organizzazione di questa attività.



c.s. Scuola Superiore di San Marino









