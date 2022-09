Giornate del Patrimonio, la Giunta di Città ringrazia relatori e partecipanti

Quella appena passata è stata una domenica lunga e ricca di eventi per la Giunta di Castello della Città di San Marino. Il temporale di sabato non ci ha impedito di portare a termine tutte le iniziative pensate e organizzate per onorare le Giornate del Patrimonio. Nello stesso giorno si sono svolte entrambe le “Camminate raccontate”. La mattinata l’abbiamo passata camminando attraverso le gallerie con gli affascinanti racconti di Gian Carlo Yuma Terenzi dell’Associazione Trenino Bianco Azzurro, il pomeriggio ci siamo immersi nella natura con le preziose illustrazioni della geologa Sara Rossini, dell’esperta UGRAA Maria Maddalena Bevitori, del biologo Maurizio Burgagni e dei naturalisti Sandro Casali e Matteo Paglierani. Al rientro al Parco Ex Tiro a Volo ci aspettava l’ultimo appuntamento della stagione degli “Aperitivi sotto le fronde” dove, davanti ad un buon bicchiere di vino, l’ Architetto Luca Morganti e il Professor Werter Casali ci raccontavano attraverso l’architettura e la toponomastica della Repubblica, il patrimonio immateriale. La grande partecipazione testimonia l’interesse a riscoprire l’appartenenza e la cittadinanza vivendo da dentro il nostro ricco patrimonio. Per questo successo desideriamo ringraziare tutti i presentatori delle attività e tutte le persone che hanno partecipato contribuendo a rendere speciale questo evento e invitiamo la cittadinanza a seguire le iniziative che la Giunta della Città di San Marino sta preparando per la stagione invernale.

