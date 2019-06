In occasione della festa di S. Tommaso Moro, patrono di governanti e amministratori, la diocesi di San Marino-Montefeltro propone le Giornate di riflessione e preghiera per i politici, per risvegliare le coscienze all’impegno politico, per far sentire a chi è impegnato in politica la vicinanza della comunità cristiana e per suscitare nei giovani il desiderio di partecipare e la responsabilità verso la vita sociale. Ogni cittadino ha la responsabilità di dare il proprio contributo alla società di cui è parte per affrontare le sfide poste dal mondo attuale: l’economia che genera esclusione, l’idolatria del denaro che governa invece di servire, l’inequità che genera violenza, la tecnocrazia e il relativismo pratico all’origine della crisi ecologica, ... È responsabilità soprattutto di chi è impegnato nel servizio della politica porre al centro della convivenza sociale la dignità della persona, che implica la tutela della vita, il sostegno alle famiglie, la promozione di un lavoro degno per tutti, la proposta di un modello di sviluppo contrario alla cultura dello scarto e orientato allo sviluppo integrale della persona. Per ribadire l’importanza dell’impegno sociale, quest’anno viene proposta la testimonianza di Giorgio La Pira. In un momento in cui la complessità della vita politica nazionale e internazionale necessita di cittadini responsabili e di statisti di alto spessore umano dediti al bene comune come servizio, è importante riscoprire testimoni come La Pira che attraverso il contributo all’Assemblea Costituente, nel parlamento italiano e come sindaco della città di Firenze ha saputo unire la concretezza necessaria a soddisfare i bisogni dei suoi cittadini con un impegno sociale profetico orientato a realizzare un futuro di pace e di benessere per tutti gli uomini, senza mai rinunciare ad una assoluta fedeltà ai valori della propria coscienza.

Sabato 22 giugno alle ore 20.45 presso la Sala Montelupo a Domagnano si svolgerà l’incontro pubblico “L’impegno sociale tra profezia e concretezza. L’esperienza di Giorgio La Pira.”. Non sarà la commemorazione storica di un grande politico e uomo di fede del passato, ma l’opportunità per rimotivare oggi la responsabilità all’impegno sociale, incoraggiati dalla testimonianza concreta di un uomo che ha profondamente segnato il suo tempo fino ad arrivare a noi oggi. Ci aiuterà in questa riflessione il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha conosciuto personalmente Giorgio La Pira. Alla serata sarà presente anche il Vescovo S.E. Mons. Andrea Turazzi. Nel pomeriggio il Cardinale Bassetti e il Vescovo Turazzi saranno ricevuti dell’Ecc.ma Reggenza in udienza privata.

c.s. Diocesi di San Marino-Montefeltro