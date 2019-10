Giornate formative Usl

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori è mediante la presente a comunicare che organizza GIORNATE FORMATIVE per la preparazione ai Bandi di Concorso Pubblici per Operatore Socio Sanitario e per Infermieri, indetti dall’I.S.S.. Il corso è rivolto a tutti gli ISCRITTI USL e NON ISCRITTI interessati ai bandi in questione e saranno svolti nelle seguenti date e orari: MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30 GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30 Il corso verterà prevalentemente sulle seguenti materie: Legge n. 43/1989 Carta dei diritti e dei doveri del malato; Legge n. 106/2009 Norme di disciplina per i pubblici dipendenti; Legge n. 141/2014 Codice di condotta per gli Agenti Pubblici; Legge 165/2004 Riordino degli organismi istituzionali e di gestione dell’I.S.S.; Decreto Delegato n. 1/2010 Atto Organizzativo dell’I.S.S.; Legge n. 171/2018 ( art.li: 7-8-9 e art.li: dal 78 all’82) protezione delle persone fisiche trattamenti dati personali. Per una migliore organizzazione e gestione vi chiediamo, cortesemente di contattarci allo 0549-907031 per prenotarsi nel giorno e orario a voi più adeguato. Vi aspettiamo numerosi