‘Giornate Medioevali – 1462 Il Patto’, il main event dell’estate sammarinese, giunge alla sua 25esima edizione

Manifestazione di punta dell’estate 2022 della Repubblica di San Marino, ‘Giornate Medioevali - 1462 Il Patto' è stata presentata questa mattina alla stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, del Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, di Rossella Fugaro Organizzatore e Project Manager della manifestazione, di Massimo Andreoli Presidente CERS – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, di Gabriele Bonvicini, Direttore Artistico e del Regista Alessandro Martello. L’evento, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, avrà luogo il 28, 29, 30 e 31 luglio nelle vie e contrade del centro storico del Paese. Ideato dalle agenzie Trends e Wavents, dal Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche e dal Comitato Italiano delle Associazioni Nazionali Storiche, il festival - il cui taglio del nastro inaugurale è previsto domani giovedì 28 luglio alle ore 18.00 presso Porta San Francesco - porta il titolo ‘Giornate Medievali – 1462 Il Patto’ con il quale gli organizzatori hanno voluto fortemente caratterizzare l’edizione 2022 legandola concettualmente a una delle date cardini nella storia sammarinese: il 21 settembre 1462 venivano infatti siglati i Patti di Fossombrone tra il Papato e San Marino, uniti nella guerra contro i signori Malatesta e da cui scaturirà nel 1463 la conformazione e l’estensione geografica di San Marino che non varierà più nella storia. I visitatori saranno guidati in un viaggio attraverso il XV° secolo ed in particolare attraverso le tipicità della terra di San Marino e dei vicini territori dei Malatesta e dei Montefeltro, realtà strettamente legate ai fatti di quel 1462 da cui trae spunto la declinazione tematica dell’evento. Il racconto avverrà attraverso l’utilizzo di strumenti quali la rievocazione storica, lo spettacolo dal vivo, la didattica, l’edutainment e il gaming. Artisticamente l’evento si snoderà su due filoni paralleli. Da un lato quello dello storytelling più propriamente storico reso vivo e dinamico dalla rievocazione e dalla living history curata da gruppi storici per lo più sammarinesi ma anche italiani, dall’altro quello della suggestione evocativa grazie a spettacoli dal vivo, animazioni e proposte di intrattenimento storicamente attendibili e adatte a un pubblico eterogeneo che spazia dai bambini agli adulti, dai visitatori locali agli ospiti stranieri grazie ad un linguaggio universale che è quello del coinvolgimento e dell’emozione. Il viaggio nel centro storico di San Marino sarà un continuo alternarsi di stupore ed emozioni grazie alla continua possibilità di vivere in maniera immersiva un rapporto con un’epoca storica così affascinante e lontana. A fare quasi da controcanto al percorso rievocativo si alterneranno nelle principali piazze e vie del centro storico artisti e spettacoli che spazieranno dalle arti performative alla musica, dal teatro di figura a quello fisico, dalle performance itineranti ai grandi show fissi. Un caleidoscopio di offerte di intrattenimento che permetterà di godere di spettacoli diversi tra loro ma accomunati dalla medesima altissima qualità artistica e forte capacità di coinvolgimento. Dai giullari alla musica tardo medioevale, dagli istrioni agli acrobati, dai cantastorie agli sbandieratori. Un palcoscenico grande come la città, pronto a riempirsi di artisti che con la loro vitalità sapranno incarnare il passato, allietare il presente e regalare quella leggerezza necessaria per guardare al futuro. Tutte le giornate culmineranno con uno spettacolo capace di trasferire al pubblico, attraverso parole, musica e performance tutto il fascino e la potenza evocativa dell’epoca prescelta. Una commistione tra living history e spettacolo dal vivo per dare vita ad un racconto capace di incarnare e trasmettere tutto il fascino ancora vivo e palpabile della San Marino medioevale. Ogni sera uno spettacolo diverso per contenuti e peculiarità avrà luogo nell'incantevole cornice della Cava dei Balestrieri: dalle esibizioni di giullari, sputafuoco e musici il giovedì sera alle abili coreografie di trampolieri il venerdì per culminare poi in due serate di altissima portata evocativa che vedranno il sabato sera le celebrazioni per i 40 anni del gruppo Musici e Sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi e la domenica il ritrovato Palio del Tricorniolo con la presenza delle Città ospiti che tradizionalmente animavano l’importante agone. Tutte le attività previste saranno a ingresso gratuito. Gli orari di inizio e fine delle attività sono i seguenti: Giovedì 28 luglio dalle ore 16.00 alle ore 00.30 Venerdì 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 00.30 Sabato 30 luglio dalle ore 10.30 alle ore 00.30 Domenica 31 luglio dalle ore 10.30 alle ore 00.30 Grazie alla collaborazione con i principali ristoratori, in occasione dell’evento saranno allestite taverne aperte al pubblico che proporranno menù di ispirazione storica con piatti creati ad hoc per la manifestazione. Il festival, in virtù delle sue politiche green e di ecosostenibilità, è inserito tra le manifestazioni ufficiali Eco Actions di Legambiente ed è il primo evento sammarinese con questa attestazione, ovvero di evento che attua una serie di misure volte alla riduzione dell'impatto ambientale. L’evento prevede il coinvolgimento delle principali associazioni locali che operano nel mondo del sociale con attività specificatamente studiate per offrire servizi anche al pubblico dei diversamente abili in una visione di reale inclusione. E quindi, garantirà la traduzione in lingua dei segni degli spettacoli serali, prevedrà l’inserimento nel team accoglienza di due ragazzi sammarinesi con sindrome di down che saranno accompagnati e seguiti costantemente da un educatore, assicurerà la presenza di operatori per permettere la fruizione delle attività e dei giochi ai bambini con autismo e con disturbi del neurosviluppo. La segnaletica dell’evento infine riporterà anche le indicazioni dei percorsi accessibili per rendere possibile la visita alle persone con difficoltà o disabilità motorie. Numerose sono le attività di engagement, create dagli organizzatori a vari livelli e dedicate tanto al pubblico dei visitatori quanto ai commercianti del centro storico, agli sponsor e ai partner dell’evento. Molti i canali di promozione e comunicazione che saranno messi in campo - sia tradizionali sia digitali e innovativi - per assicurare all’evento la massima visibilità, prima e durante il suo svolgimento. Affissioni, pagine su quotidiani nazionali e locali, mappe e copie del programma distribuite tra San Marino e la Riviera, totem, attività di guerrilla marketing, sono le iniziative cui si ricorrerà in termini di promozione. In particolare, si insisterà sulla comunicazione digitale come leva importante per sostenere l’evento e per attrarre visitatori. Da alcuni giorni sono infatti on line su Facebook, Instagram e Tik Tok le pagine ufficiali della manifestazione che hanno come fine principale quello di creare una community lasciando alle persone la possibilità di interagire e contribuire postando contenuti propri oltre a quelli ufficiali che saranno pubblicati dall’organizzazione quotidianamente. L’hashtag ufficiale da utilizzare sui social è il nome dell’evento. Per restare aggiornati sul programma sono a disposizione: il sito web dedicato https://www.giornatemedioevali.com e le pagine ufficiali sulle piattaforme social https://www.facebook.com/GiornateMedioevaliSanMarino https://www.instagram.com/giornatemedioevalisanmarino/