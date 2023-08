Giornate Medioevali – 1463 Terra Sancti Marini: presenze in aumento

In aumento rispetto allo scorso anno i numeri dei visitatori stimati che hanno scelto come destinazione la Repubblica di San Marino e le sue Giornate Medioevali: sono state ben 30.702 le persone che nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 luglio 2023 hanno raggiunto i parcheggi del centro storico. Da giovedì a domenica sono stati inoltre registrati 18.611 passaggi totali del servizio funivia. Questa 26° edizione dell’evento è stata dedicata al 1463, data in cui la Repubblica di San Marino raggiunge la sua attuale estensione territoriale e in cui, dopo lunghi periodi di guerre e lotte, ritorna la pace, la vita civile fatta di mercati, traffici commerciali, fiere e feste che restituiscono alla collettività una quotidianità fatta di vita sociale e comunità. 1463 Terra Sancti Marini ha regalato a tutti un’esperienza coinvolgente ed emozionante, con 355 repliche e spettacoli nelle quattro giornate di festival, trasformando l’intero centro storico in un palcoscenico a cielo aperto su cui si sono alternati 350 fra rievocatori ed artisti, giullari, sputafuoco, falconieri, musici, sbandieratori, danzatrici e trampolieri. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha commentato il successo della manifestazione con queste parole: “I dati ci confermano l’apprezzamento unanime di turisti e sammarinesi per un evento che anno dopo anno sa migliorarsi e rinnovarsi. Come in più occasioni ho ribadito la Repubblica di San Marino e il suo centro storico Patrimonio dell’umanità UNESCO sono il set ideale per gli spettacoli di rievocazione storica che gli organizzatori hanno sapientemente selezionato. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per far sì che tutto procedesse al meglio e che ancora una volta si potesse contare sul valore mediatico e turistico delle Giornate Medioevali”. Ideata dall’agenzia Trends insieme al CERS - Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, al CIANS - Comitato Italiano delle Associazioni Nazionali Storiche e in collaborazione con Wavents, la manifestazione si riconferma un appuntamento fisso dell’estate sammarinese, un format capace di riportare il pubblico indietro nel tempo in un clima di rievocazione storica senza eguali ma al tempo stesso decisamente innovativo, grazie all’uso della living history, del gaming e delle arti performative. Rossella Fugaro di Trends, capofila del team organizzatore dell’evento ha dichiarato: “A nome mio e dei miei colleghi - Massimo Andreoli, Gabriele Bonvicini, Alessandro Martello, Elisa Andreoli, Francesca Maiello e Sara Uliva - ringrazio la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo - nelle persone rispettivamente del Segretario Federico Pedini Amati e del Direttore Annachiara Sica - oltre a tutti i loro collaboratori per la disponibilità e il prezioso appoggio dimostrati prima e durante lo svolgimento dell’evento. Ringrazio i gruppi di artisti ed i rievocatori per la passione e l’entusiasmo di cui si sono accesi e con cui hanno contagiato i visitatori. Infine un ringraziamento speciale a tutti i partner e gli sponsor che hanno creduto nel progetto, che hanno contribuito alla sua realizzazione e alla sua buona riuscita: Energreen, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e la sua squadra manifestazioni, le associazioni OSLA, USC e USOT, Titan Sound & Light, Lady Camelot Rimini, il Centro Ippico Riminese, AC&D solutions, San Marino Welcome e San Marino Destination. E’ stato un successo di cui siamo particolarmente soddisfatti e andiamo molto fieri e che condividiamo con lo Studio Bear, Everglow e la San Marino Food Events”. San Marino è storia. Storia di liberà, di cultura, di comunità. E dove c'è storia, spesso si avverte la necessità di raccontarla a chi viene da fuori, con il giusto orgoglio e la necessaria consapevolezza di chi vuole condividere il proprio passato con quante più persone, luoghi e culture possibili. Questo il segreto di Giornate Medioevali.

c.s. Trends e Ufficio del Turismo San Marino

