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Giornate Wellness per la Scuola Superiore di San Marino

17 set 2026
Giornate Wellness per la Scuola Superiore di San Marino

Nell’ottica di sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno stile di vita equilibrato attraverso attività laboratoriali educative e sportive, la Scuola Superiore organizza il primo “Wellness Day”, dedicato alle classi quarte e quinte, che si svolgerà nelle mattinate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre nel centro storico di San Marino. L’iniziativa, nata da un’idea degli insegnanti di educazione motoria, vedrà gli studenti avvicendarsi, nel corso delle mattinate, presso quattro differenti postazioni: Campo Bruno Reffi, Nuovo Pattinaggio, Orti Borghesi e Cava dei Balestrieri. Le ragazze e i ragazzi potranno prendere parte ad attività di yoga, pilates dinamico, circuito funzionale a corpo libero e a stazioni condotte da istruttori qualificati. Al termine dei vari workshop tutti i partecipanti si ritroveranno per un momento di confronto conclusivo sui principali temi legati al benessere psicofisico quali sport, nutrizione e corretti stili di vita.
La Scuola Superiore ringrazia le Segreterie di Stato per l’Istruzione e la Cultura e Territorio e Ambiente per il supporto fornito all’organizzazione di questa attività.

Comunicato stampa
Scuola Superiore di San Marino





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