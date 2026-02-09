Giorno del Ricordo 2026: a Coriano una cerimonia per commemorare i Martiri delle Foibe

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, l’Amministrazione comunale di Coriano promuove un momento pubblico di commemorazione dedicato ai Martiri delle Foibe, per mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa della storia nazionale e trasmetterne il significato alle nuove generazioni. La cerimonia si svolgerà martedì 10 febbraio alle ore 10 presso la piazzetta dedicata ai Martiri delle Foibe, dove sarà deposto un mazzo di fiori in segno di omaggio e raccoglimento. All’iniziativa, oltre all’Amministrazione Comunale, prenderanno parte le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni d’Arma e gli studenti delle classi terze della Scuola Media “Gabellini”, che offriranno un contributo di riflessione per condividere con la comunità il valore della memoria e della consapevolezza storica. Un gesto semplice ma significativo, necessario per ricordare le tragedie del passato e onorare le vittime, custodendo una memoria che appartiene all’intera comunità. «Ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata significa custodire una memoria che appartiene a tutta la nostra comunità. Trasmettere questa storia ai più giovani è un dovere civile e umano. Solo attraverso la conoscenza e il rispetto possiamo costruire un futuro più consapevole», dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini.

