In occasione delle celebrazioni del 27 gennaio 2026, “GIORNO DELLA MEMORIA”, la Fondazione Oltre ha pubblicato il quarto fascicolo della sua collana Appunti di Storia, dal titolo "GENOCIDIO: la sammarinese Miriam Sacerdoti racconta le traversie della sua famiglia ebrea e comunista" di Maria Rita Morganti. Il punto di forza della storia è incentrato sul dovere della memoria e sul ruolo di Miriam come ultima persona in grado di raccontare le vicende di una famiglia che incarnava non una, ma ben due ragioni per essere invisa al regime fascista, e cioè la fede comunista e poi, quando Mussolini sceglierà la linea antisemita, essere ebrei. A Maria Rita Morganti il compito di raccogliere e trascrivere la lunga intervista rilasciata da Miriam, e soprattutto cogliere la trepidazione e le emozioni di un racconto che coinvolge i destini di tutta la famiglia genovese dei Sacerdoti: la persecuzione subita dal nonno avvocato con il conseguente declino economico e sociale della famiglia; la storia avventurosa di suo padre Edmondo e i soprusi, i tradimenti cui questi risponde con indomito coraggio e una fede politica pura; il coinvolgimento di Edmondo e della sua fidanzata - poi moglie - Caterina, di suo fratello Leonida e sua sorella Dina nella Resistenza e nella liberazione di Genova, città italiana insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare perché l’unica nella quale i nazisti si arresero ai partigiani prima dell’arrivo dell’esercito alleato. Infine, la storia della stessa Miriam, sammarinese per amore, che, nata subito dopo la fine della guerra, si è assunta il compito di custode delle memorie familiari e fedele interprete del superiore senso di giustizia e dell’idealismo sociale e politico che erano sempre stati di ispirazione per la sua ardimentosa famiglia. La Fondazione OLTRE esprime la sua riconoscenza a Miriam Sacerdoti e a Maria Rita Morganti per aver voluto condividere l’impegno di onorare la memoria di chi si è battuto contro l’odio razziale, e mantenere vivo e reattivo nel pensare comune e nell’animo di ogni singola persona l’orrore per la brutalità dell’olocausto e di tutti i genocidi che, come la storia e la cronaca purtroppo ci insegnano, non sono finiti.

