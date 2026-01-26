Giorno della memoria, la Fondazione Oltre ha pubblicato il quarto fascicolo della sua collana Appunti di Storia

In occasione delle celebrazioni del 27 gennaio 2026, “GIORNO DELLA MEMORIA”, la Fondazione Oltre ha pubblicato il quarto fascicolo della sua collana Appunti di Storia, dal titolo "GENOCIDIO: la sammarinese Miriam Sacerdoti racconta le traversie della sua famiglia ebrea e comunista" di Maria Rita Morganti. Il punto di forza della storia è incentrato sul dovere della memoria e sul ruolo di Miriam come ultima persona in grado di raccontare le vicende di una famiglia che incarnava non una, ma ben due ragioni per essere invisa al regime fascista, e cioè la fede comunista e poi, quando Mussolini sceglierà la linea antisemita, essere ebrei. A Maria Rita Morganti il compito di raccogliere e trascrivere la lunga intervista rilasciata da Miriam, e soprattutto cogliere la trepidazione e le emozioni di un racconto che coinvolge i destini di tutta la famiglia genovese dei Sacerdoti: la persecuzione subita dal nonno avvocato con il conseguente declino economico e sociale della famiglia; la storia avventurosa di suo padre Edmondo e i soprusi, i tradimenti cui questi risponde con indomito coraggio e una fede politica pura; il coinvolgimento di Edmondo e della sua fidanzata - poi moglie - Caterina, di suo fratello Leonida e sua sorella Dina nella Resistenza e nella liberazione di Genova, città italiana insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare perché l’unica nella quale i nazisti si arresero ai partigiani prima dell’arrivo dell’esercito alleato. Infine, la storia della stessa Miriam, sammarinese per amore, che, nata subito dopo la fine della guerra, si è assunta il compito di custode delle memorie familiari e fedele interprete del superiore senso di giustizia e dell’idealismo sociale e politico che erano sempre stati di ispirazione per la sua ardimentosa famiglia. La Fondazione OLTRE esprime la sua riconoscenza a Miriam Sacerdoti e a Maria Rita Morganti per aver voluto condividere l’impegno di onorare la memoria di chi si è battuto contro l’odio razziale, e mantenere vivo e reattivo nel pensare comune e nell’animo di ogni singola persona l’orrore per la brutalità dell’olocausto e di tutti i genocidi che, come la storia e la cronaca purtroppo ci insegnano, non sono finiti.

C.s. - Francesca Michelotti (Presidente Fondazione Oltre)

