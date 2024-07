Giostre gratis per due ore questa sera al Luna Park di Riccione I sogni si avverano: il “Summer Park Fest” di un 19enne porta gioia a tutti. Due ore di attrazioni gratuite grazie al progetto del giovane Leonardo Giovannini

Un gesto straordinario di altruismo e inclusività, quello di Leonardo Giovannini, 19 anni e appena diplomato, che ha finalmente realizzato un progetto pensato per tutta la comunità, il “Summer Park Fest” che questa sera, dalle ore 20 alle 22, farà sognare e divertire bambini e ragazzi al Luna Park di Riccione (via Amerigo Vespucci), con le attrazioni gratuite per tutti. Leonardo, affetto dalla sindrome di Williams, ha inseguito questo sogno per cinque anni: nel 2019, dopo aver partecipato alla Giornata dedicata alle disabilità al Winter Park di Genova, che in quella occasione ha aperto gratuitamente le attrazioni a tanti ragazzi “speciali” e alle loro famiglie, il giovane ha pensato che sarebbe stato bello proporre la stessa iniziativa anche in Romagna, con una visione più ampia e inclusiva, invitando tutti i bambini, con e senza disabilità, per condividere insieme un grande momento di gioia. Con la mediazione dell’amministrazione comunale, Leonardo e il padre hanno conosciuto la famiglia Savina, proprietaria del Luna Park di Riccione, che ha subito risposto con entusiasmo al progetto rivolto a tutti e che rende la comunità di Riccione sempre più accogliente e inclusiva. Leonardo si è così messo all’opera realizzando anche la locandina dell’evento.

