Giovani Democratico Cristiani: Libertà di stampa, una priorità da difendere con fermezza

I Giovani Democratico Cristiani esprimono profonda preoccupazione per quanto emerso in merito alle recenti dichiarazioni del Comitato di Redazione (CdR) della San Marino RTV, che denuncia ingerenze politiche nel lavoro dei giornalisti del servizio pubblico. Il CdR ha sottolineato come non sia accettabile che i professionisti dell’informazione siano trattati come semplici addetti stampa della politica, richiamando l’importanza di preservare l’indipendenza editoriale di una TV di Stato. Questo monito non può rimanere inascoltato: la libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non deve mai essere compromessa.

È imprescindibile che ognuno rispetti il proprio ruolo e i propri spazi. Non possiamo tollerare che la politica eserciti ingerenze o avanzi richieste che superino i confini degli organismi deputati alla gestione di un’emittente pubblica. La San Marino RTV deve restare una realtà indipendente, trasparente e libera da ogni condizionamento, garantendo un’informazione obiettiva e al servizio della comunità.

Ribadiamo la nostra fiducia nella figura del Direttore Generale Roberto Sergio, certi che saprà fare chiarezza e agire con professionalità in questo delicato frangente. Tuttavia, riteniamo inaccettabile che vi siano pressioni, dirette o indirette, da parte di rappresentanti istituzionali, che possano compromettere il lavoro della direzione e dei giornalisti. È necessario che Sergio e il suo team siano lasciati liberi di operare con autonomia, senza interferenze esterne.

Episodi di ingerenza politica sui media pubblici non sono purtroppo una novità sullo scenario internazionale. In paesi come Ungheria e Polonia, queste dinamiche hanno portato a dure critiche e sanzioni da parte di organismi sovranazionali, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, per il mancato rispetto dei principi di pluralismo e indipendenza dell’informazione. San Marino non può e non deve intraprendere un percorso che metta a rischio la propria reputazione e i suoi valori democratici.

Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori della San Marino RTV e a tutti coloro che lavorano nel settore dell’informazione, spesso costretti a subire pressioni inaccettabili. Come Giovani Democratico Cristiani, continueremo a vigilare affinché la libertà di stampa sia sempre salvaguardata, per il bene della nostra Repubblica e delle sue istituzioni democratiche.



Comunicato stampa

Giovani Democratico Cristiani