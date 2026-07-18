Giovani Democratico Cristiani: Lorenzo Bugli nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC-CDI

Giovani Democratico Cristiani: Lorenzo Bugli nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC-CDI.

Si è concluso nelle giornate del 13 e 14 luglio, a Bruxelles, l'incontro della Centrist Democrat International (IDC-CDI), durante il quale Lorenzo Bugli è stato nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC-CDI, prestigioso incarico che rappresenta un importante riconoscimento per noi GDC. C'è un dato politico che nessuno può ignorare: il nostro movimento giovanile dimostra, ancora una volta, di saper essere protagonista. Non solo nel Partito Popolare Europeo, dove siamo di casa, ma anche sulla scena internazionale attraverso l'IDC-CDI. Piccolo Stato, grande politica. È questa la nostra storia ed è questa la nostra ambizione. E il destino, a volte, sceglie i suoi giorni. Proprio oggi, dalle notizie diffuse dagli organi di stampa, apprendiamo che a Bruxelles si è concluso il percorso dell'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea. Una giornata di particolare rilievo per i giovani sammarinesi, ai quali si apriranno opportunità di studio, formazione e lavoro senza precedenti. Non è una coincidenza, ma la conferma che il forte impegno del nostro movimento giovanile, e del partito nel suo complesso, negli organismi internazionali risponde a una visione chiara: lavorare per un San Marino sempre più europeo e sempre più protagonista sulla scena internazionale. I prossimi passi sono già tracciati. Nel suo nuovo ruolo, Lorenzo Bugli lavorerà fin da subito all'organizzazione di una scuola di formazione internazionale che riunisca giovani parlamentari, ministri e rappresentanti giovanili dei partiti membri dell'IDC-CDI. L'obiettivo è ripartire dai valori autentici: il dialogo, la pace e le radici cristiane che contraddistinguono l'IDC-CDI e che oggi, in un mondo attraversato da conflitti e profonde tensioni, risultano più necessarie che mai. I Giovani Democratico Cristiani esprimono a Lorenzo Bugli le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto e gli assicurano il pieno sostegno in questo nuovo percorso di responsabilità. Il lavoro comincia adesso.

C.s. - Ufficio Stampa GDC

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