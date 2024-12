Giovani Democratico Cristiani: Plauso al lavoro del Segretario Beccari sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea

I Giovani Democratico Cristiani (GDC) esprimono il loro plauso al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per l’impegno dimostrato nel portare avanti i negoziati sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, ormai giunti alle fasi finali. Questo importante risultato rappresenta un traguardo strategico per il futuro della Repubblica di San Marino, aprendo nuove opportunità di sviluppo, integrazione e crescita per il nostro Paese. Come movimento giovanile, riteniamo cruciale che le istituzioni e tutte le forze politiche si uniscano in una visione condivisa per garantire la piena valorizzazione di questo accordo. L’integrazione con l’Unione Europea non è solo una scelta politica, ma un’opportunità per rafforzare il nostro sistema economico, migliorare l’accesso ai mercati internazionali e garantire ai giovani sammarinesi un futuro con maggiori prospettive e possibilità. Auspichiamo che il percorso tracciato dal Segretario Beccari trovi presto una conclusione positiva e, al contempo, richiamiamo l’attenzione sul consolidamento delle strategie necessarie per l’attuazione delle misure legate all’Accordo di Associazione. In particolare, il PdL Sviluppo rappresenta un’occasione fondamentale per avviare il Paese verso una preparazione concreta e strutturata, in grado di affrontare le sfide e cogliere i benefici derivanti dall’accordo. È indispensabile che il Consiglio e il Governo lavorino sinergicamente per creare le basi di un sistema produttivo e amministrativo competitivo, capace di adattarsi alle normative europee e di attrarre investimenti. I GDC si impegnano a promuovere il dialogo tra i giovani e le istituzioni, contribuendo con idee e proposte concrete per assicurare che San Marino sia pronto a vivere questa nuova stagione con determinazione e lungimiranza. Invitiamo i nostri coetanei a vedere nell’Europa non solo una sfida, ma un’opportunità per costruire insieme un futuro migliore, affinché l’Europa possa rappresentare per noi il potenziale di una San Marino più europea, capace di attrarre chi ha cercato opportunità altrove, e di favorire la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

Ufficio Stampa GDC