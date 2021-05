Giovani Paolo II e il Titano

13 maggio 1981 attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, dove Ali Ağca, gli sparò quattro colpi di pistola ferendolo gravemente. Giorno della festa dedicata alla Madonna di Fatima. Dopo l'attentato a Giovanni Paolo II apparve chiaro che era stata "una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola", permettendo al "Papa agonizzante" di fermarsi "sulla soglia della morte". In occasione di un passaggio da Roma dell'allora Vescovo di Leiria-Fátima, il Papa decise di consegnargli la pallottola, che era rimasta nella jeep dopo l'attentato, perché fosse custodita nel Santuario. Per iniziativa del Vescovo essa fu poi incastonata nella corona della statua della Madonna di Fatima 29 agosto 1982 Giovanni Paolo II visita la Repubblica di San Marino, celebrando la Santa Messa nello stadio di Serravalle 29 ottobre 2014 il Cardinale Stanisław Jan Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia, dona una reliquia del Papa San Giovanni Paolo a Mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro. Il dono della reliquia, una piccola ampolla contenente il suo sangue, sigilla il profondo legame spirituale che la Diocesi ha con Giovanni Paolo II.