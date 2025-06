Giovani protagonisti del cambiamento: concluso nella Repubblica di San Marino “Solve for Tomorrow” 2024-2025

Giovani protagonisti del cambiamento: concluso nella Repubblica di San Marino “Solve for Tomorrow” 2024-2025.

10 giugno 2025 – Dopo aver celebrato la chiusura del progetto nelle scuole milanesi, si è conclusa anche nella Repubblica di San Marino l’edizione 2024-2025 di Solve for Tomorrow, il programma di responsabilità sociale promosso da Samsung Electronics, rivolto da anni agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo dell’iniziativa è fornire ai giovani competenze digitali e progettuali per affrontare le sfide contemporanee e diventare protagonisti del cambiamento sociale. Gli studenti sammarinesi hanno portato un vero e proprio vortice di idee, contribuendo in modo originale e concreto a reimmaginare una San Marino sostenibile, attenta al valore del proprio paesaggio e innovativa. Il cuore dell’iniziativa è stato un percorso formativo che ha guidato gli studenti attraverso temi cruciali per il loro futuro: competenze STEM, design thinking, intelligenza artificiale, nuovi mestieri e sostenibilità. Durante l’evento finale, ospitato presso l’Aula Magna della Facoltà di Industrial Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, gli studenti hanno presentato i progetti realizzati in team durante l’anno scolastico, immaginando soluzioni concrete e innovative per il futuro del territorio.

Tra questi, sono stati selezionati e premiati i tre progetti più meritevoli:

Primo classificato: La Scalata (Alan Biagi, Davide Bucci, Gioele Ceccoli, Thomas Manzi, Nicola Selva, Leonardo Zoffoli) – Un’organizzazione dedicata all’arrampicata sportiva, capace di valorizzare le falesie e i panorami mozzafiato del territorio Unesco, promuovendo un turismo sostenibile e attivo.

Secondo classificato: Game Zone (Francesco Barulli, Christian Chiaruzzi, Francesco Fabiani, Benicio Obrejon, Mattia Zavoli) – Uno spazio dedicato a gamer, content creator e appassionati di tecnologia, dotato di postazioni high-tech e supportato da personale qualificato.

Terzo Classificato: San Marino Express (Tobia Progressi, Federico Antonio Cozzolino, Alexandre Foutreyn e Elia Mazza) – Un progetto di mobilità sostenibile: un treno sopraelevato a basso impatto ambientale per collegare San Marino a Rimini.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, i dirigenti della Scuola Superiore della Repubblica di San Marino, prof. Giacomo Esposito e prof. Matteo Puerini, che hanno sottolineato l’importanza delle sinergie tra scuole, istituzioni e partner privati per accompagnare i giovani nella riorganizzazione consapevole del proprio territorio. Ai primi tre classificati sono stati consegnati gadget dedicati offerti da Samsung, in riconoscimento della qualità e dell’impegno dimostrato.

“Anche in una realtà unica come quella della Repubblica di San Marino, Solve for Tomorrow si è confermato un progetto capace di attivare energie nuove e visioni concrete per il futuro. Samsung crede nel valore della formazione come leva di cittadinanza attiva e sviluppo: supportare le nuove generazioni nel coltivare competenze digitali e progettuali significa aiutarle a immaginare e costruire anche territori più innovativi, inclusivi e sostenibili,” ha dichiarato Anastasia Buda, Head of ESG, Corporate Citizenship & Internal Communication di Samsung Electronics Italia.

