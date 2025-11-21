Giovani sammarinesi: un futuro da costruire insieme

La realtà giovanile della Repubblica di San Marino sta attraversando una fase di trasformazione: entusiasmo e progettualità convivono con un senso crescente di incertezza. Le ragazze e i ragazzi desiderano contribuire alla società, ma incontrano difficoltà che rallentano il percorso verso autonomia e realizzazione.

La Commissione per le Politiche Giovanili ritiene fondamentale riportare l’attenzione su queste esigenze, ascoltando con continuità la voce dei giovani e favorendo un dialogo con istituzioni, scuole, imprese e associazioni.

Dai confronti con studenti, universitari e lavoratori emergono temi ricorrenti.

Molti segnalano la complessità del passaggio tra formazione e lavoro, spesso percepito come lento, frammentato o poco chiaro, e chiedono un supporto più efficace nella costruzione di un percorso professionale coerente con competenze e aspirazioni.

Un altro bisogno evidente è quello di spazi, fisici e digitali, in cui incontrarsi, confrontarsi e sviluppare progetti: non semplici luoghi di aggregazione, ma contesti di partecipazione e crescita.

Infine, numerosi giovani manifestano un crescente bisogno di benessere emotivo e psicologico, chiedendo servizi più accessibili, tempestivi e meno stigmatizzanti, adatti anche alle sfide della dimensione digitale. Nel dialogo con la Commissione emerge un messaggio chiaro: il desiderio di costruire il proprio futuro nel Paese in cui sono cresciuti. Entusiasmo, creatività e talento non mancano; manca un sistema capace di riconoscerli pienamente e sostenerli nei momenti decisivi.

Da qui nasce una forte richiesta di essere maggiormente considerati nelle scelte pubbliche. Per rispondere alle esigenze espresse dai giovani, la Commissione ritiene necessario:

- Rafforzare l’osservazione continuativa del mondo giovanile e monitorare il benessere complessivo.

- Promuovere politiche che facilitino un ingresso stabile e consapevole nel lavoro, collegando meglio scuola, formazione e realtà professionali.

- Investire in spazi e opportunità di partecipazione per sostenere creatività, progettualità, volontariato e iniziative imprenditoriali.

- Potenziare i servizi per la salute mentale, rendendoli più accessibili e adeguati alle nuove modalità di relazione.

La Repubblica di San Marino può contare su una generazione ricca di idee e capacità. Perché questo potenziale diventi un reale motore di sviluppo, è necessario l’impegno comune di istituzioni, imprese, famiglie e associazioni, in un percorso basato su ascolto e corresponsabilità.

La Commissione rinnova il proprio impegno a costruire con i giovani e per i giovani un futuro più solido, inclusivo e partecipato.

Comunicato stampa

Commissione per le Politiche Giovanili

