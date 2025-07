Giovani senza spazi dedicati: il Governo dia seguito all’ordine del giorno di domani – Motus Liberi e accoglimento unanime

Giovani senza spazi dedicati: il Governo dia seguito all’ordine del giorno di domani – Motus Liberi e accoglimento unanime.

A San Marino mancano spazi di incontro e servizi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani adulti. DOMANI – Motus Liberi lo denuncia da sempre: da troppo tempo i nostri ragazzi non riescono a trovare aree ricreative, servizi e centri culturali nel nostro territorio in cui coltivare passioni, crescere e confrontarsi con i propri coetanei. Questa assenza di spazi giovanili crea e fortifica la silenziosa piaga sociale dell'isolamento, rischiando di allontanare i nostri migliori talenti dalle occasioni di socialità genuina e, in prospettiva, dai loro obiettivi più ambiziosi a livello scolastico e lavorativo.

DOMANI - Motus Liberi lancia un appello urgente al Governo: è il momento di trasformare in azioni concrete l’ordine del giorno da noi presentato e approvato in Aula. La nostra proposta chiama a un netto cambio di marcia: rinnovare strutture esistenti, aprirne di nuove, incentivare l’iniziativa privata in quest’ambito e coinvolgere i giovani nella loro gestione, all'insegna di una vera rinascita. Non vogliamo elenchi di buone intenzioni, ma un piano chiaro e realizzabile. I nostri giovani ce lo chiedono da tempo, è ora di dar loro risposte.

Le proposte sono semplici e a costo contenuto:

approvare progetti per la valorizzazione di spazi pubblici esistenti, da destinare ad attività ricreative; creare sale polifunzionali, destinandole a laboratori di musica, teatro e attività culturali; potenziare le aree gioco per i più piccoli in tutti i castelli, creandone di nuove nelle zone più densamente abitate e che ne sono oggi sprovviste; sostenere progetti culturali e artistici promossi dalle associazioni giovanili del territorio, con piccoli contributi e spazi gratuiti, ed incentivare il volontariato giovanile; prevedere idonei incentivi per i privati che vogliano investire nella realizzazione di servizi e luoghi di incontro e locali per rendere più dinamica e vivace la vita serale dei nostri giovani in territorio.

L’attenzione verso le nuove generazioni passa inoltre dalla valorizzazione e dallo sviluppo di percorsi di formazione e competenze, nonché dal rafforzamento del collegamento tra il mondo scolastico e quello del lavoro. Per questo chiediamo con urgenza al Governo di:

ampliare l'offerta formativa degli indirizzi scolastici delle scuole superiori e promuovere nuovi percorsi di inserimento lavorativo;

favorire e sostenere esperienze formative all'estero, potenziando le attività di soggiorno studio-lavoro;

creare co-working e spazi di aggregazione per i giovani professionisti e studenti, anche sfruttando strutture pubbliche vuote;

individuare soluzioni concrete per l’emergenza abitativa, inclusa la realizzazione di uno studentato per gli studenti universitari stranieri.

L’assenza di una seria e sistematica azione politica di supporto al mondo giovanile costituisce un freno alla socialità, all’innovazione e alla spinta verso il futuro. I nostri bambini e i nostri ragazzi necessitano di spazi sicuri per imparare, sperimentare e costruire comunità: non possiamo più ignorarli. L’ordine del giorno di DOMANI - Motus Liberi e approvato dall’intera Aula Consiliare non è un semplice atto formale, ma un impegno politico che il Governo deve attuare nel più breve tempo possibile.

L'avvenire di San Marino si costruisce investendo sulle nuove generazioni, garantendo loro luoghi in cui sentirsi a casa e crescere insieme. Senza questi spazi, il talento e l’entusiasmo dei nostri giovani rimarranno frenati. Il tempo delle parole è finito: ora servono i fatti.

c.s. DOMANI - Motus Liberi

