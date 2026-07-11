Giovani, sicurezza e convivenza: la Giunta di Castello della Città chiede interventi immediati

La Giunta di Castello della Città esprime piena solidarietà ai cittadini e ai residenti di via Gino Giacomini, da tempo costretti a convivere con una situazione sempre più difficile, aggravata dai recenti e gravi fatti di cronaca. Il diverbio tra un gruppo di giovani e un uomo di 46 anni , degenerato in una colluttazione, rappresenta un episodio di estrema gravità che non può essere considerato un fatto isolato. È il segnale di un disagio che richiede risposte tempestive. La Giunta di Castello è vicina a tutti i cittadini che vivono il nostro Castello e ascolta con attenzione le preoccupazioni di residenti, famiglie e attività, consapevole che il diritto alla sicurezza e alla serenità debba essere garantito a tutti. È inaccettabile che si debba scegliere tra il diritto dei giovani a ritrovarsi e quello dei residenti a vivere tranquillamente. I giovani hanno bisogno di spazi di aggregazione adeguati, ma questo non può mai giustificare comportamenti pericolosi, intimidazioni o violenze. Libertà e responsabilità devono sempre camminare insieme. Allo stesso tempo è fondamentale richiamare anche le famiglie al proprio ruolo educativo. Il rispetto delle persone, delle regole e dei beni comuni nasce prima di tutto in casa. Sottovalutare questi comportamenti significa rischiare conseguenze sempre più gravi. I recenti episodi avvenuti nel nostro Castello e la violenta rapina verificatasi pochi giorni prima a Borgo Maggiore dimostrano che è necessario mantenere alta l’attenzione. Già nel 2020 situazioni analoghe avevano interessato Borgo Maggiore e furono contenute grazie a un intervento rapido delle forze dell’ordine: è la dimostrazione che prevenire è fondamentale. Anche la crescente diffusione di episodi di violenza urbana nella vicina Riviera Romagnola impone di non abbassare la guardia. San Marino ha sempre fatto della sicurezza, del rispetto e della convivenza civile uno dei suoi punti di forza e questo patrimonio deve essere difeso. Per questo chiediamo alla politica e alle istituzioni competenti di intervenire con decisione, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili, adottando strumenti realmente deterrenti contro chi mette a rischio la sicurezza pubblica e individuando spazi di aggregazione idonei affinché il divertimento dei giovani possa convivere con il diritto dei residenti alla tranquillità. Difendere la sicurezza significa difendere la qualità della vita della nostra comunità. Su questo tema non possono esserci esitazioni né compromessi.

c.s. Giunta di Castello della Città di San Marino











