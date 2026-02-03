Giovani uniti, oltre ogni appartenenza: l’intervento del Presidente della Commissione per le politiche giovanili al Congresso di GEN-SM

In occasione del Congresso di GEN-SM, svoltosi il 1° febbraio 2026 presso il Teatro Titano, Erica Valentini, Presidente della Commissione per le politiche giovanili della Repubblica di San Marino, è intervenuta sul tema “Giovani uniti, oltre ogni appartenenza”, offrendo una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro del Paese. Nel corso del suo intervento, la Presidente ha evidenziato come i giovani si trovino oggi ad affrontare un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti sociali, culturali ed economici, che richiedono capacità di dialogo, collaborazione e partecipazione attiva. In tale scenario, l’unità è stata indicata come un valore fondamentale, da intendersi non come omologazione delle differenze, ma come riconoscimento e valorizzazione della pluralità. «Unire i giovani oltre le appartenenze non significa rinunciare alle proprie idee, ma riconoscere il valore del confronto e del rispetto reciproco», ha affermato Erica Valentini, sottolineando come le differenze rappresentino una risorsa per la crescita della comunità. Particolare attenzione è stata dedicata al significato del tema “oltre ogni appartenenza”, inteso come superamento di divisioni e contrapposizioni a favore di una visione inclusiva e condivisa della società. La Presidente ha ribadito come la partecipazione dei giovani alla vita pubblica costituisca un elemento essenziale per il rafforzamento della coesione sociale e per lo sviluppo di politiche capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. Nel suo intervento è stato inoltre richiamato il ruolo strategico delle politiche giovanili, chiamate a promuovere opportunità concrete, spazi di confronto e percorsi di cittadinanza attiva. «Il compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché ogni giovane possa sentirsi parte attiva della comunità e contribuire in modo consapevole al futuro del Paese», ha dichiarato la Presidente. In chiusura, Erica Valentini ha sottolineato come il futuro di San Marino dipenda dalla capacità di valorizzare le energie delle nuove generazioni, affermando: «Il futuro si costruisce insieme. Solo attraverso il dialogo, la partecipazione e il rispetto delle differenze è possibile rafforzare la nostra comunità e costruire un progetto condiviso per le generazioni che verranno».



