Giovanni Allevi emoziona la Repubblica di San Marino

Il suo PIANO SOLO TOUR accende il Centro Storico e fa registrare il tutto-esaurito

Una musica inconfondibile, l’empatia e la sua personalità unica e inimitabile hanno emozionato la platea che lunedì 9 agosto ha affollato il Campo Bruno Reffi per assistere al ritorno al pianoforte del Maestro Giovanni Allevi per la tappa sammarinese del Piano Solo Tour.

Dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, Giovanni Allevi torna in tour e lo fa con uno spettacolo durante il quale punta a regalare intense emozioni grazie alle sue melodie ormai entrate nell'immaginario musicale del suo pubblico e di tutti coloro che amano la musica.

La Repubblica di San Marino risponde con un sold out e con un mare di applausi che aggiungono suggestione all’esibizione, tenuta in una location da favola nel cuore del Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

All’evento, organizzato da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato con la collaborazione dell’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino, hanno assistito in sicurezza 520 spettatori, ovvero il massimo possibile.









Comunicato stampa

Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino