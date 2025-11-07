Giovanni Greco nominato Punto di Contatto Nazionale per la Sicurezza Marittima della Repubblica di San Marino

Giovanni Greco nominato Punto di Contatto Nazionale per la Sicurezza Marittima della Repubblica di San Marino.

Il Congresso di Stato, nella seduta del 4 novembre 2025 / 1725 d.F.R., con Delibera n. 8, ha nominato l’Ammiraglio Giovanni Greco quale Punto di Contatto Nazionale per la Sicurezza Marittima della Repubblica di San Marino. L’Ammiraglio Greco subentra nel ruolo all’Ammiraglio Emanuele De Rosa, che lascia la posizione dopo anni di proficua collaborazione con le istituzioni sammarinesi. Il Congresso di Stato esprime all’Ammiraglio De Rosa profonda gratitudine per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati nel contribuire in modo significativo allo sviluppo e al consolidamento del sistema marittimo della Repubblica di San Marino, favorendone la crescita e il riconoscimento a livello internazionale. La nomina dell’Ammiraglio Greco rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema di sicurezza marittima sammarinese e nel consolidamento della cooperazione con le autorità internazionali competenti in materia di sicurezza, tutela ambientale e prevenzione dei rischi in ambito marittimo. Ammiraglio Giovanni Greco ha dichiarato: “Accolgo con grande senso di responsabilità e onore questa nomina. Il mio impegno sarà volto a garantire che la Repubblica di San Marino continui a distinguersi per la serietà, l’efficienza e l’affidabilità del proprio sistema marittimo, contribuendo attivamente alla sicurezza e alla cooperazione internazionale nel settore.” Con una carriera di alto profilo quale Ufficiale Superiore della Guardia Costiera Italiana, nella e una consolidata esperienza nel campo della sicurezza marittima, l’Ammiraglio Greco apporterà la propria competenza strategica a supporto dello sviluppo e della credibilità del registro navale sammarinese sul piano globale. San Marino Ship Register (SMSR) La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

C.s. - San Marino Ship Register s.r.l.

