Giovedì 12 febbraio secondo appuntamento con gli esponenti di RETE.

Dove staRETE? Secondo appuntamento giovedì 12 febbraio con gli esponenti di RETE che tutti i giovedì di febbraio dalle 18 alle 19 aprono le porte della sede per incontrare la cittadinanza. Una nostra delegazione lunedì scorso ha incontrato le Loro eccellenze i Capitani Reggenti, rappresentando loro come in un momento così delicato per il Paese occorra fare fronte comune. Per RETE questo significa che le istituzioni, le parti sociali e politiche devono compattarsi per contrastare attacchi di matrice eversiva ma anche che la cittadinanza è chiamata a fare la sua parte, informandosi e impegnandosi attivamente per sventare qualunque atto ostile alla Repubblica, alla sua autonomia, libertà ed indipendenza. Su questo ed altri temi come cittadinanza e fine vita ci si potrà confrontare con il Segretario politico Giovanni Zonzini, con il capogruppo consiliare Emanuele Santi e con il membro del Direttivo, Gianluigi Macina. Noi vi esporremo con trasparenza quali sono le posizioni di RETE e voi ci spiegherete dove starete!

