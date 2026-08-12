Giovedì 13 agosto torna “Giovedì in Centro”: Shopping, cultura e animazione per una serata speciale nel Centro Storico di San Marino

Giovedì 13 agosto torna “Giovedì in Centro”: Shopping, cultura e animazione per una serata speciale nel Centro Storico di San Marino.

Giovedì 13 agosto sarà ancora Giovedì in Centro, l’appuntamento dedicato a cittadini e visitatori che anima il Centro Storico di San Marino con una serata all’insegna di shopping, cultura, intrattenimento e scoperta del territorio. Per l’occasione, le attività commerciali resteranno aperte fino alle ore 23, offrendo l’opportunità di fare acquisti, concedersi un aperitivo o una cena con a base di prodotti del territorio e vivere le vie del centro in un’atmosfera piacevole e festosa. Sarà aperto anche lo shop Filatelico e Numismatico di Poste San Marino con tante novità filateliche, monete commemorative, Coincard e articoli speciali tutti. La serata sarà arricchita da un’offerta di intrattenimento nelle location più iconiche, insieme a numerose opportunità per visitare musei e luoghi di interesse anche in orario serale. Il programma di animazione propone un’ampia scelta di spettacoli: musica e canzoni con Massimo Marches & Stefano Zambardino in piazza della Libertà, Maestro e Presidente a Porta della Fratta e La Cantante Mascherata in piazza Garibaldi.

Torna il mondo della magia in piazza Titano con il Mago Roby e la coinvolgente clownerie di Morrjs Joy a Porta San Francesco. Inoltre, si aggiunge questa sera una nuova postazione in via Eugippo con il mitico Ruben Camillas. Il programma artistico curato da Antonio Ramberti. Le esibizioni si alterneranno nelle fasce orarie 20.30-21.15, 21.30-22.15 e 22.20-23.00, trasformando piazze e scorci più suggestivi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Saranno aperte fino alle 22.45 la Prima Torre Guaita, la Seconda Torre Cesta e il Museo di Stato, per permettere a cittadini e turisti di vivere il patrimonio culturale e storico di San Marino anche nelle ore serali. Sarà inoltre possibile visitare fino alle 23 la mostra Icone Sacre Pop di Simone Legno presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo, un’esposizione che propone un originale incontro tra tradizione, arte sacra e linguaggi contemporanei. Spazio anche per un tuffo nella storia dello storico Treno Bianco Azzurro con le corse guidate dell’l’elettromotrice AB03 completamente restaurata, in programma dalle 20.30 alle 22.30.

L’Ufficio Informazioni Turistiche resterà aperto dalle 19.30 alle 23, a disposizione dei visitatori per informazioni e indicazioni sulle opportunità da vivere durante la serata. Per raggiungere comodamente il Centro Storico sarà inoltre possibile utilizzare la funivia, in servizio fino alle 00.45. Previsti anche i collegamenti Shuttle Bus Rimini–San Marino, le corse serali aggiuntive alle 22.00 e alle 23.15. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo e delle associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, la rassegna continua ad animare il Centro Storico con un calendario di appuntamenti che valorizza il patrimonio della Repubblica attraverso un'offerta capace di coniugare spettacolo, cultura, commercio e accoglienza.

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