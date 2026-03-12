TV LIVE ·
Giovedì 19 marzo l’Udienza relativa alla Dissertazione dei Proff. Alessandro Campi e Michele Chiaruzzi

12 mar 2026
Le porte di Palazzo Pubblico, luogo della vita istituzionale sammarinese, si aprono al pubblico giovedì 19 marzo alle ore 18.30, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale, alla presenza delle Loro Eccellenze, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, in occasione dell’Udienza relativa alla Dissertazione dei Proff. Alessandro Campi e Michele Chiaruzzi, dal titolo: “Dalla modernità' al mondo globale. Pensare la vita internazionale attraverso i classici”. L’iniziativa è promossa sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in collaborazione con la Segreteria Istituzionale. Sarà possibile assistere all’Udienza presso la Sala del Consiglio Grande e Generale inviando una mail di richiesta all'indirizzo: info.segristituzionale@pa.sm. Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro le h 18 di lunedì 16 marzo p.v. Per la migliore organizzazione dell’evento, i partecipanti sono pregati di trovarsi nell’Atrio di Palazzo Pubblico entro le ore 18.15 del medesimo giorno. Come disposto dall’ art. 16 del Regolamento 29 settembre 2023 n. 11 “Disposizioni in materia di Cerimoniale della Reggenza”, i partecipanti all’Udienza sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alla circostanza, formale e sobrio (a titolo esemplificativo: giacca e cravatta per i signori; tailleur o abito per le signore; esclusione scarpa da tennis e jeans).

C.s. - L’Ufficio Segreteria Istituzionale




Riproduzione riservata ©

