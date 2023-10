Giovedì 19 ottobre riapre il Supercinema Dopo i lavori di efficientamento energetico, al via la nuova attività del progetto culturale “C’entro”

Giovedì 19 ottobre il Supercinema riapre le sue porte al pubblico dopo i lavori di efficientamento energetico e dà avvio alla nuova stagione culturale con il progetto “C’entro”. Chiuso dal febbraio 2023, il Supercinema è stato interessato da un intervento finanziato dal Pnrr che migliora l’efficienza energetica dell’edificio, contribuendo a ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, grazie tra l’altro alla coibentazione del tetto e all’installazione di pannelli fotovoltaici, all’adeguamento dell’impianto elettrico con corpi illuminanti di nuova generazione e all’integrazione degli infissi esistenti con isolamento e coibentazione.

I lavori si aggiungono e completano quelli già realizzati in precedenza grazie ai fondi ministeriali (2017) e al Fondo Scena Unita (2021). Conclusi gli interventi, il Supercinema è ora pronto a riprendere, e anzi rilanciare, la sua già intensa attività con un progetto culturale multidisciplinare a prevalente vocazione cinematografica che prevede l’ampliamento degli orari e delle proposte culturali.

Alla consueta fruizione cinematografica, il progetto C’entro aggiunge infatti proposte di attività didattiche – come ad esempio talk, corsi e laboratori per approfondire i diversi linguaggi artistici – nonché l’istituzione di una sorta di media lab per la realizzazione di nuovi progetti, la creazione di gruppi di lavoro, lo studio e l’elaborazione di proposte, soluzioni, servizi e contenuti da erogare su commissione ad altri enti, istituzioni e associazioni del territorio.

La gestione della nuova attività del Supercinema sarà portata avanti da due dei principali soggetti culturali della città: Fondazione Culture Santarcangelo – ente proprietario del Supercinema – e Santarcangelo dei Teatri: il primo soggetto vanta una solida esperienza nella gestione dello spazio, mentre il secondo ha una struttura adeguata e formata professionalmente per le finalità individuate.

