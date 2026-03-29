TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
20:03 Marcello Forcellini è il nuovo Direttore Generale dell'AASS 18:54 San Marino Calcio, a Macerata la diciottesima sconfitta 18:52 Caso Bulgaro: per RF, Gatti dovrebbe dimettersi 18:29 Nuoto: nuovo record sammarinese per Ilaria Ceccaroni 17:31 Nazionale: con Andorra serve il risultato 16:35 Pronta risposta del Wonderbay Padel: 3-0 a Faenza 16:31 Dml in delegazione con l'Ecr alla conferenza internazionale dei conservatori 16:31 Gala benefico a San Marino, ospite d'onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia: “Il messaggio è aiutare” 15:52 Miami Open, Sinner insegue il Double sunshine col rischio pioggia 15:32 Camper rimane incastrato nell'autolavaggio, ingenti i danni
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Giovedì 2 aprile giornata di apertura dello Sportello Consumatori

29 mar 2026
Giovedì 2 aprile giornata di apertura dello Sportello Consumatori

Per recuperare due mercoledì consecutivi di festa, il 25 marzo e il 1 aprile, l’ufficio legale dello Sportello Consumatori riceve il pubblico Giovedì 2 aprile, su appuntamento, che si può prendere nel consueto orario compreso tra le 15.30 e le 18.00.
Dalla settimana successiva la giornata di apertura tornerà ad essere il Mercoledì.
Per richiedere l’appuntamento, tel. 0549 962064, sportello.consumatori@csdl.sm. Lo Sportello Consumatori si trova presso gli uffici della CSdL, in via Cinque Febbraio 17 (2° piano Central Square), a Domagnano.

Comunicato stampa
Associazione Sportello Consumatori





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa