Giovedì 2 aprile giornata di apertura dello Sportello Consumatori
Per recuperare due mercoledì consecutivi di festa, il 25 marzo e il 1 aprile, l’ufficio legale dello Sportello Consumatori riceve il pubblico Giovedì 2 aprile, su appuntamento, che si può prendere nel consueto orario compreso tra le 15.30 e le 18.00.
Dalla settimana successiva la giornata di apertura tornerà ad essere il Mercoledì.
Per richiedere l’appuntamento, tel. 0549 962064, sportello.consumatori@csdl.sm. Lo Sportello Consumatori si trova presso gli uffici della CSdL, in via Cinque Febbraio 17 (2° piano Central Square), a Domagnano.
Comunicato stampa
Associazione Sportello Consumatori
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