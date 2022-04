Giovedì 21 aprile su "Cuore CSdL" 26a puntata di "CSdL Informa"

Riforme IGR e pensioni, progetto di legge sulla famiglia, i rinnovi contrattuali, la stabilizzazione dei precari PA, la situazione del Casale La Fiorina, sono i temi della 26a puntata di "CSdL Informa", che andrà in onda - non come di consueto il mercoledì - ma giovedì 21 aprile, in diretta on line alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Intervengono dirigenti del livello confederale e delle federazioni di categoria della CSdL, e coordina come sempre Giuliano Tamagnini. Appuntamento dunque su "Cuore CSdL" con tutti i cittadini interessati a questa rubrica di informazione a approfondimento sulle tematiche sindacali, sociali ed economiche.

