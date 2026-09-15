Giovedì 24 settembre l’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi rende noto che nella serata di giovedì 24 settembre p.v. alle ore 21.00 presso il Teatro Titano nella Città di San Marino si terrà l’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi, nel corso del quale è prevista la proclamazione della vincitrice. Il programma della serata prevede in apertura l’intervento della Presidente dell’Associazione che illustrerà il significato e le finalità del Premio e presenterà le 17 candidate. A seguire l’intervento di saluto del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini. La serata, condotta da Laura Rossi, proseguirà con una Conversazione sul tema “Presenza e apporto delle donne nel campo della medicina e della ricerca scientifica”, cui saranno chiamate ad intervenire le componenti la Giuria, composta dalla Presidente, prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma; dalla dott.ssa Bianca Caruso, Responsabile della gestione medica dei presidi ospedalieri di Riccione e Cattolica; dalla dott.ssa Anna Castellucci, psicologa, psicoterapeuta, didatta, già direttrice del Centro Bolognese di Terapia Familiare e la dott.ssa Maria Luana Stacchini, psicologa e psicoterapeuta presso il Servizio di salute mentale dell’I.S.S. fino a pochi mesi fa. Il programma della serata prevede quindi la proclamazione della vincitrice dell’edizione 2023- 2026 del Premio Internazionale Emma Rossi e, dopo la premiazione, la vincitrice terrà la sua lectio magistralis. La partecipazione all’evento è aperta al pubblico e gratuita.

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