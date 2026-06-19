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Giovedì 25 giugno la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica al CFP

19 giu 2026
Giovedì 25 giugno la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica al CFP

Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.00, presso il Parco Dante Alighieri di Serravalle si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica, a conclusione del percorso formativo e dell’esame finale. Il conseguimento della qualifica professionale rappresenta non solo il coronamento di un percorso di studio e di crescita personale, ma anche il riconoscimento dell’impegno, della costanza e delle competenze maturate nel corso degli anni. Un traguardo che apre nuove opportunità nel mondo del lavoro e della formazione, ponendo solide basi per il futuro. La Dirigente, gli Insegnanti e tutto il personale non docente del Centro di Formazione Professionale rivolgono alle allieve e agli allievi, protagonisti di questo percorso, i più sinceri auguri affinché affrontino il futuro con fiducia, consapevolezza e determinazione. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, della Dirigente, delle Tutor, degli Insegnanti, delle famiglie degli allievi e del personale non docente.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura




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