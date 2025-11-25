Giovedì 27 novembre la proiezione gratuita del film "Per Te" in un evento FNPS-CDLS

Giovedì 27 novembre la proiezione gratuita del film "Per Te" in un evento FNPS-CDLS.

La Federazione Pensionati CDLS ricorda che giovedì 27 novembre, ore 20.45, al Cinema Concordia di Borgo Maggiore ci sarà la proiezione gratuita del film ‘Per Te’ di Alessandro Aronadio. La serata sarà aperta dal Segretario Generale CDLS Milena Frulli, poi ci sarà l'intervento della Dottoressa Susanna Guttmann, Direttore Uo Neurologia dell’Istituto Sicurezza Sociale.

L'evento segue la mostra di Filippo Sorcinelli dal titolo “Gina. Incarnare la sofferenza con la salvezza del profumo”, realizzata a Palazzo Graziani in occasione del Convegno scientifico internazionale “il profumo dei Ricordi”, e che si chiuderà il 28 novembre.

La proiezione gratuita di 'Per Te' vede la collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino, gode dei Patrocini della Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

L’invito della FNPS agli iscritti CDLS è dunque alla ‘prima’ in territorio della pellicola con protagonisti Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e il piccolo Javier Francesco Leoni.

‘Per te’ affronta il delicato tema delle malattie neurodegenerative, ma nella pellicola, c'è anche la celebrazione dell’amore come forza capace di opporsi all’oblio e alla fragilità.



Vi aspettiamo

Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi CDLS



