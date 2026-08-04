Giovedì 6 agosto ore 18 "Ci vediamo in Galleria..." con Sofia Zoffoli, Rossella Valli Casadei

Giovedì 6 agosto ore 18 "Ci vediamo in Galleria..." con Sofia Zoffoli, Rossella Valli Casadei.

Il terzo incontro/presentazione di “Ci vediamo in Galleria …“ si terrà giovedì 6 agosto ore 18 presso la Galleria Nazionale San Marino – Giardino dei Liburni, con due giovanissime studiose sammarinesi: Rossella Valli Casadei e Sofia Zoffoli. Sofia Zoffoli ci illustrerà la sua tesi in Beni Culturali all’Università di Bologna “Storia di una galleria: la Galleria Montale di San Marino” alla riscoperta di un luogo simbolico del patrimonio sammarinese evidenziandone in questo modo il valore storico, sociale e culturale. La tesi ripercorre l'evoluzione della galleria/tunnel ferroviario, dalla sua origine come infrastruttura ferroviaria al ruolo di rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale, fino alla sua rinascita come spazio dedicato all'arte contemporanea grazie agli interventi di Provoc’arte, Provo carte, Provocar te, Artegiovane IV edizione 1991, tra cui spiccano quello di Maurizio Cattelan e quello di Eva Marisaldi. Nella tesi viene illustrato anche l’intervento artistico del 2022 di Stefano Arienti “Castello” più recente, curato dalla Galleria Nazionale San Marino in collaborazione con la Claudio Poleschi Arte Contemporanea.

Rossella Valli Casadei, laureata in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari presso l’Università degli Studi di Firenze, ci illustrerà la sua tesi dal titolo: “La mostra Provoc’Arte, Provo Carte, Provocar Te del 1991: Maurizio Cattelan a San Marino”. Provoc’Arte, rappresentò il primo evento di arte pubblica a San Marino. A questa manifestazione (che vedeva in giuria: Lucio Dalla, Roberto Daolio, Sandro Pascucci e Gilberto Rossini, considerata la quarta edizione di Artegiovane), parteciparono numerosi artisti, oggi per lo più riconosciuti e famosi, tra i quali un giovane Maurizio Cattelan, oggi probabilmente l’artista italiano vivente più influente al mondo. In particolare, nella tesi si pone l’attenzione sul suo intervento site-specific realizzato, e tutt’ora presente nell’ex galleria ferroviaria Montale oggi Tunnel ferroviario, e i problemi attuali inerenti al suo stato di conservazione.

Attraverso questi due percorsi di tesi, ci si propone di restituire complessità e dignità a un luogo che merita di essere riconosciuto non solo come testimonianza del passato, ma anche come spazio di possibile rigenerazione culturale, come si denota dalla recentissima inaugurazione del trenino bianco e azzurro. Entrambe le tesi sono state illustrate, e rese possibili, attraverso la messa a disposizione per motivi di ricerca, dei documenti conservati presso l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale San Marino. “Ci vediamo in Galleria …” è un progetto collettivo messo a punto per restituire alla comunità le ricerche realizzate da studiose d’arte, tirocinanti e/o volontarie, artiste e operatrici culturali che hanno “abitato” l’Archivio Performativo della Galleria Nazionale in questi otto anni di apertura.

C.s. - Istituti Culturali

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