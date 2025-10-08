TV LIVE ·
Giovedì 9 ottobre 2025 chiusa temporaneamente Strada San Michele

8 ott 2025
L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione d i lavori di asfaltatura, Strada San Michele nel castello di Borgo Maggiore sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta nel tratto compreso tra il parcheggio del Centro Vacanze San Marino all’incrocio con Strada dei Bugari, dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di giovedì 9 ottobre 2025. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per Ia collaborazione e si scusa per eventuali

C.s. - AASLP




