Giovedì il business forum ‘Conoscere l’oggi per immaginare il domani’

E’ stato presentato questa mattina presso la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, alla presenza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, il Business Forum San Marino Cina ‘Conoscere l’oggi per immaginare il domani’ che avrà luogo giovedì 15 luglio a partire dalle 10.30 presso la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Repubblica di San Marino e Repubblica Popolare Cinese e ha l’obiettivo di restituire la fotografia attuale dei rapporti economici e commerciali che intercorrono tra uno dei paesi più piccoli sulle carte geografiche e una delle super potenze mondiali oltre a disegnare uno scenario sulle prospettive di sviluppo e crescita future. Nel corso della mattinata si alterneranno - molte sul palco altre in collegamento da remoto - istituzioni e aziende sia sammarinesi sia cinesi che porteranno contributi e testimonianze; nomi altisonanti hanno accettato l’invito della Segreteria di Stato per l’Industria a partecipare: il Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio e degli Investimenti Internazionali (CCPIT), due delle prime banche al mondo Bank of China e China Construction Bank, l’Agenzia di Promozione degli Investimenti di Sichuan, Alibaba Group, le sammarinesi Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio, Gruppo ASA, SCM Industria, Marlù Gioielli, Marino Cristal, Robopac e Kemin Textiles. Per quanti lo desiderano, si potranno seguire i lavori collegandosi al link Zoom di seguito indicato: https://us06web.zoom.us/j/86893602139?pwd=SkMvd0NvTG11QjdibWlKdlkzV2w1dz09 ID WEBINAR 86893602139 PASSCODE WEBINAR 987876