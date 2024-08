Giovedì torna “ACE”, serata cool tutta sammarinese a tema “anni ‘50”

Si chiama “ACE”, come il servizio vincente del tennis, la kermesse che un gruppo di operatori sammarinesi ha creato nella Vip Lounge della Federazione Sammarinese Tennis: giovedì si balla con The Strikeballs in una serata Anni ’50 che fa già tendenza Il 22 agosto la kermesse “ACE” torna a spostare i riflettori sulla vip lounge della Federazione Sammarinese Tennis con una serata a tema Anni ’50 sulle note dei The StrikeBalls: band celebre per il suo rock and roll d’annata, un repertorio vintage con accenni di soul e di funk che dalle 19.30 a tarda notte risuonerà accompagnata dalla ristorazione in pieno “american style”. Una serata cool in cui si uniranno la musica live, i golosi hamburger realizzati con pane e carne 100% made in San Marino e l’atmosfera del locale più trendy dell’estate sul Titano: consumazione omaggio per chi verrà vestito in tema Anni ’50 e la possibilità di cenare, fare aperitivo o un drink dopo cena. Questa è stata la scommessa del team organizzatore, tutto sammarinese: proporre un’alternativa forte alla costa per trascorrere le serate in territorio: la vip lounge della Federazione Sammarinese Tennis, un cartellone di serate-evento in cui combinare la ristorazione del Match Point e le proposte artistiche della San Marino Welcome. L’appuntamento chiude la tripletta di serate della stagione 2024 e lo fa in mood rockabilly, dando l’arrivederci allegro e colorato alla prossima estate.

