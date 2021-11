GiPlanet Group è sponsor del Padiglione San Marino

GiPlanet, azienda padovana del Gruppo BolognaFiere Group, attiva nel mondo degli allestimenti fieristici, degli eventi, dell’architettura temporanea e della vetrinistica, è sponsor del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. Da oltre 30 anni, il Gruppo opera con competenze specifiche per ogni settore coinvolto adottando il modello dell’impresa estesa, attraverso la creazione di una supply chain integrata con l’ausilio di processi e tecnologie 4.0. Dalla produzione di ogni tipo di materiale al noleggio di strumentazioni ed infine al servizio di montaggio e assistenza, garantiscono il controllo costante di tutte le fasi operative della commessa. Dal 2017 GiPlanetGroup entra a far parte del Gruppo BolognaFiere Servizi e ne rappresenta il tassello fondamentale dedicato alla produzione: una realtá completa ed autonoma all’interno della quale viene eseguito ogni tipo di lavorazione per la realizzazione delle strutture allestitive, la comunicazione visiva e gli arredi. L’azienda conta oggi più di 150 collaboratori e costituisce un soggetto economico leader nell’allestimento di oltre 200 fiere, eventi e architetture temporanee all’anno. GiPlanet é presente a Expo 2020 Dubai insieme al Padiglione San Marino al quale ha realizzato su misura, dei pannelli antiriverbero in tessuto ignifugo, collocati sia a soffitto che a parete, impreziositi da immagine grafiche stampate su tessuto con la tecnologia della sublimazione. Le installazioni sono state realizzate in collaborazione con l’Arch. Francesco Ammirati, nella vip lounge al primo piano, dedicata all’accoglienza di delegazioni istituzionali e ospiti VIP; e nella zona uffici del personale e della direzione. I pannelli compiono una preziosa funzione all’interno degli spazi del Padiglione ovvero quella di limitare il riverbero del suono che proviene dall’esterno e dalle aree circostanti, trasmettere immagini del Paese, favorendo un luogo di incontro più armonioso e silenzioso. Il Direttore Letizia Cardelli, commenta l’accordo di sponsorizzazione: “I pannelli fonoassorbenti della VIP lounge che sono stati realizzati ad hoc per il progetto architettonico del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020 e installati sulla base delle nostre esigenze, hanno permesso di ricreare un ambiente dove efficienza e tecnologia, design e funzionalità sono in perfetto equilibrio. Ringrazio il Dott. Giuliani per la disponibilitá dimostrata nel garantire un servizio personalizzato e di alta professionalità al Padiglione San Marino”.

Giovanni Giuliani, Amministratore delegato di GiPlanetGroup afferma: "L'attività di sponsorship per il Padiglione di San Marino all'Expo 2020 Dubai ha rappresentato una grande opportunità per GiPlanet, consentendoci di essere presenti con i nostri prodotti allestitivi e di design nella più importante rassegna fieristica post pandemia. Nelle attività di tutti i giorni, siamo alla continua ricerca di soluzioni e processi che possano garantire una qualità sostenibile. Per questo motivo, essere coinvolti nella realizzazione di un evento che ha nell'attenzione all'ambiente uno dei suoi temi centrali, ha significato ancora di più per il nostro Gruppo"

