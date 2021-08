Giro dei Castelli, Premio porta del Paese

Torna il Giro dei Castelli che, da sedici edizioni ha visto percorrere le strade della Repubblica dalle più belle automobili della storia. Il 21 agosto gli equipaggi provenienti da tutta Europa si presenteranno al via alle ore 14.30 all’ex Tiro a Volo di Murata per affrontare le prove di regolarità del raduno internazionale Fiva per auto storiche, organizzato dall’Automobile Club San Marino con la partecipazione dell’Associazione Porta del Paese. Le auto faranno bella mostra di sé prima della partenza per poi percorrere le strade di San Marino con due passaggi in Centro: uno in viale Donna Felicissima e uno sullo Stradone alla Porta del Paese. Imperdibile l’esperienza di farsi raccontare la storia di queste belle signore d’epoca dai proprietari: storie di proprietari illustri, di prototipi e pezzi unici; storie di cinema e di grandi imprese nei circuiti del passato. Negli anni Porta del Paese ha premiato: Giro dei Castelli 2020 - VOLVO P1800E. Classe 1971 Giro dei Castelli 2019 - RENAULT ALPINE A110. Classe 1971 Giro dei Castelli 2018 - PORSCHE 356 cabrio. Classe 1958 Anche in questo 2021, per IV anno consecutivo, l’Associazione Porta del Paese consegnerà il tradizionale tributo all’auto più rappresentativa del Giro.