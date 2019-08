Giro dei Castelli: tutto esaurito!

STOP ALLE ISCRIZIONI! Raggiunto il numero massimo di partecipanti all’evento organizzato da Auto Mobile Club San Marino. Auto storiche provenienti da tutto il mondo sono pronte a fare bella mostra di sè prima del via per le prove di regolarità valide anche per il Trofeo della Romagna. Sono 58 gli equipaggi registrati. La vettura più vetusta è inglese: una Morris del 1937. Cinque le auto anni ‘50 (Porsche Austin, Triumph, Mg...). Seguono le auto anni ’60: Lancia, Fiat 600, Alfa Romeo ed altro che vedrete di persona! Le auto saranno in mostra sabato 31 agosto a partire dalle 14 in Piazza Grande a Borgo Maggiore; partenza alle ore 14.45, sfilata e controllo timbri in Piazzale Lo Stradone dalle ore 16.30 circa dove ad accogliere gli equipaggi ci sarà L’ASSOCIAZIONE PORTA DEL PAESE, latrice dell’omonimo Premio per l’auto più rappresentativa e del soggiorno presso il B&B storico “Antica Bifora”. Madrina della Manifestazione a grande richiesta torna Micky Martinelli, una donna che ha dedicato la sua “vita di traverso” a vincere i Rally e che con la sua verve e le sue imprese continua a incantarci. Vi aspettiamo!!

