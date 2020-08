Giro del Monte 2020: iscrizioni online aperte e programma completo Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula CORPORATE RUN e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali

Giro del Monte 2020: iscrizioni online aperte e programma completo.

Giro del Monte 2020: sabato 5 settembre la storica podistica sul circuito cittadino, nel cuore della Repubblica di San Marino.

Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana (scopri il percorso su Strava o Garmin Connect). Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Durante e dopo la manifestazione street food e tanta musica e spettacolo con gli artisti dello SMIAF - San Marino International Arts Festival nelle piazze e contrade del centro storico di San Marino. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff e l’impiego delle nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e tradizioni.

PROGRAMMA GIRO DEL MONTE 2020

Sabato 5 settembre

- RITROVO, ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 10:00 alle 16:00, nel Piazzale Calcigni;

- PARTENZA GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS (300 mt): alle 15:00, da Piazza Sant'Agata a Piazzale Lo Stradone;

- RITROVO E ALLINEAMENTO PARTECIPANTI IN BATTERIE DI PARTENZA: alle 16:30, nel Piazzale Calcigni;

- PARTENZE A BATTERIA PODISTICA, CORPORATE RUN E CAMMINATA (7 Km): dalle 17:00, da Porta San Francesco;

- ARRIVO: Porta San Francesco (tempo max 1h 30 min);

- PREMIAZIONI: alle 19:00, sul palco del Piazzale Lo Stradone;

- STREET FOOD e DJ SET all'aperto: dalle 13:00, nel Piazzale Lo Stradone.

ISCRIZIONI INDIVIDUALI AL GIRO DEL MONTE 2020

L'iscrizione INDIVIDUALE, con i dati personali può essere fatta online sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni fino alle ore 23:00 del 1 settembre 2020 oppure il giorno dell'evento (il 5 settembre) dalle 10:00 alle 16:00 nel Piazzale Calcigni.

ISCRIZIONE AMATORIALE - € 5,00 per la partecipazione non competitiva, comprensiva di: T-shirt, due ristori, servizio sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico;

ISCRIZIONE AGONISTICA - € 8,00 per la partecipazione competitiva, comprensiva di: T-shirt, pettorale, CHIP* per il timing elettronico ENDU-MySdam, due ristori, servizio gara e servizio sicurezza stradale, assicurazione e servizio medico. Premi per i primi 3 assoluti Donna e Uomo e premi di categoria.

ISCRIZIONI TEAM AMATORIALI ALLA CORPORATE RUN DEL GIRO DEL MONTE 2020

Il TEAM amatoriale dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la CORPORATE RUN per il GIRO DEL MONTE è di € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt, il pettorale, il CHIP* per il timing elettronico, due ristori, il servizio sicurezza stradale, l'assicurazione e il servizio medico. La classifica generale della CORPORATE RUN terrà conto dei tempi di gara dei primi 5 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre TEAM sul podio allestito nel Piazzale Lo Stradone. Media partner dell'iniziativa CORPORATE RUN è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali. L'iscrizione del TEAM alla CORPORATE RUN del GIRO DEL MONTE 2020, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 31 agosto 2020, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l'apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all'email tfsanmarino@gmail.com.

Per ulteriori informazioni su programma e iscrizioni: tfsanmarino@gmail.com +39 345 7807591 +39 333 1613720 Associazione sportiva Track&Field San Marino

* Il CHIP che verrà consegnato ai partecipanti della AGONISTICA e della CORPORATE RUN, permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la composizione della classifica in tempo reale con l'arrivo dei concorrenti. Il CHIP verrà consegnato ad ogni concorrente, il giorno della manifestazione, dalla società incaricata per il Timing ufficiale di gara ENDU-MySDAM e potrà essere restituito dopo il traguardo ai giudici di gara. Nel caso di mancata restituzione al termine della manifestazione verrà richiesto un rimborso di 10 € per ogni CHIP smarrito.





Comunicato stampa

Track&Field San Marino



