Giro del Monte, il capolinea si sposta al Bar Forcellini di Borgo Maggiore.

Si comunica che in occasione della manifestazione sportiva “Giro del Monte”, prevista per domani (Sabato 14 Maggio), tutte le corse della linea internazionale “Rimini – San Marino” avranno come punto di partenza/arrivo la fermata di Borgo Maggiore (Bar Forcellini) e non il consueto capolinea di San Marino (Piazzale Calcigni – ParK 1/A Bus).

